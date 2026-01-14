元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。ホームランテラスの新設で中日が躍進すると思う理由を説明した。

バンテリンドームの改修で、左中間と右中間の最深部までの距離が現行の116メートルから110メートルと近づき、フェンスも4・8メートルから3.6メートルと低くなる。

片岡氏は「今までアウトになっていた打球がホームランになる。バッターには大きい」と指摘した。

そして「今まで2、3点勝負だったのが5点勝負になる」と説明した。

打者有利になるのは相手チームも同じ。むしろ投手力が売りだった中日には不利になると懐疑的な声もある。

だが、片岡氏は「点が入ると野手は前向きになる。ピッチャーも（打線が）5点くらい取ってくれると思って投げるのと2点勝負と思って投げるのは違う」と説明。点が入ることでベンチのムードも明るくなり、相乗効果も期待できると主張した。

特に恩恵を受けると思うのが昨季2勝に終わった金丸夢斗投手で、「点を取ってくれれば2桁勝ってもおかしくないレベル」と期待。中日は阪神の対抗馬になると予想した。