【地方競馬】ディクテオンが初の年度代表馬 ＮＡＲグランプリ２０２５
ＮＡＲ地方競馬全国協会は１４日、２０２５年に優秀な成績を収め、地方競馬の発展に功績があった人馬を表彰する「ＮＡＲグランプリ２０２５」を発表した。年度代表馬には東京大賞典でＧ１初制覇を達成したディクテオン（大井）が初受賞。また、日本調教馬として初めて本場・米国のブリーダーズカップクラシックを制したフォーエバーヤング（ＪＲＡ）が特別表彰馬に選出された。表彰式は２月２４日に都内で関係者のみで行われる。
表彰馬と表彰者は以下の通り。
年度代表馬
ディクテオン（騸７）大井・荒山勝
２歳最優秀牡馬
ベストグリーン（牡２）ホッカイドウ・田中淳
２歳最優秀牝馬
リュウノフライト（牝２）ホッカイドウ・山口竜
３歳最優秀牡馬
ナイトオブファイア（牡３）大井・渡辺和
３歳最優秀牝馬
プラウドフレール（牝３）船橋・川島一
４歳以上最優秀牡馬
ディクテオン（騸７）大井・荒山勝
４歳以上最優秀牝馬
フェブランシェ（牝５）大井・藤田輝
ばんえい最優秀馬
メムロボブサップ（牡９）ばんえい・坂本東
最優秀短距離馬
ファーンヒル（牡６）大井・荒山勝
最優秀ターフ馬
該当馬なし
ダートグレード競走特別賞馬
ミッキーファイト（牡４）ＪＲＡ・田中博
特別表彰馬
フォーエバーヤング（牡４）ＪＲＡ・矢作
※馬齢は２５年時点
【騎手】
最優秀勝利回数賞＝笹川翼（大井・初）
最優秀賞金収得賞＝矢野貴之（大井・３年ぶり２回目）
最優秀勝率賞＝渡辺竜也（笠松・２年連続２回目）
殊勲賞＝矢野貴之（大井・５年ぶり２回目）
最優秀新人賞＝望月洵輝（愛知）
優秀女性賞＝今井千尋（ばんえい・２年ぶり２回目）
フェアプレイ賞＝落合玄太（ホッカイドウ・初）、御神本訓史（大井・初）
特別賞＝佐々木竹見（川崎＝引退）、的場文男（大井＝引退）、宮下瞳（愛知＝引退）、矢野貴之、御神本訓史（ともに大井）。
【調教師】
最優秀勝利回数賞＝打越勇児（高知・２年連続６回目）
最優秀賞金収得賞＝荒山勝徳（大井・初）
最優秀勝率賞＝荒山勝徳（大井・初）
殊勲賞＝荒山勝徳（大井・８年ぶり２回目）