ＮＡＲ地方競馬全国協会は１４日、２０２５年に優秀な成績を収め、地方競馬の発展に功績があった人馬を表彰する「ＮＡＲグランプリ２０２５」を発表した。年度代表馬には東京大賞典でＧ１初制覇を達成したディクテオン（大井）が初受賞。また、日本調教馬として初めて本場・米国のブリーダーズカップクラシックを制したフォーエバーヤング（ＪＲＡ）が特別表彰馬に選出された。表彰式は２月２４日に都内で関係者のみで行われる。

表彰馬と表彰者は以下の通り。

年度代表馬

ディクテオン（騸７）大井・荒山勝

２歳最優秀牡馬

ベストグリーン（牡２）ホッカイドウ・田中淳

２歳最優秀牝馬

リュウノフライト（牝２）ホッカイドウ・山口竜

３歳最優秀牡馬

ナイトオブファイア（牡３）大井・渡辺和

３歳最優秀牝馬

プラウドフレール（牝３）船橋・川島一

４歳以上最優秀牡馬

ディクテオン（騸７）大井・荒山勝

４歳以上最優秀牝馬

フェブランシェ（牝５）大井・藤田輝

ばんえい最優秀馬

メムロボブサップ（牡９）ばんえい・坂本東

最優秀短距離馬

ファーンヒル（牡６）大井・荒山勝

最優秀ターフ馬

該当馬なし

ダートグレード競走特別賞馬

ミッキーファイト（牡４）ＪＲＡ・田中博

特別表彰馬

フォーエバーヤング（牡４）ＪＲＡ・矢作

※馬齢は２５年時点

【騎手】

最優秀勝利回数賞＝笹川翼（大井・初）

最優秀賞金収得賞＝矢野貴之（大井・３年ぶり２回目）

最優秀勝率賞＝渡辺竜也（笠松・２年連続２回目）

殊勲賞＝矢野貴之（大井・５年ぶり２回目）

最優秀新人賞＝望月洵輝（愛知）

優秀女性賞＝今井千尋（ばんえい・２年ぶり２回目）

フェアプレイ賞＝落合玄太（ホッカイドウ・初）、御神本訓史（大井・初）

特別賞＝佐々木竹見（川崎＝引退）、的場文男（大井＝引退）、宮下瞳（愛知＝引退）、矢野貴之、御神本訓史（ともに大井）。

【調教師】

最優秀勝利回数賞＝打越勇児（高知・２年連続６回目）

最優秀賞金収得賞＝荒山勝徳（大井・初）

最優秀勝率賞＝荒山勝徳（大井・初）

殊勲賞＝荒山勝徳（大井・８年ぶり２回目）