木下優樹菜、好評だったおかず入り弁当に絶賛の声「食欲そそられるビジュアル」「参考にしたい」
【モデルプレス＝2026/01/14】元タレントの木下優樹菜が1月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘たちから大好評だったおかず入りの弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「しっとりしてて美味しそう」大好評だったおかず入り弁当
木下は「昨日鶏胸肉ハムを作ったら大好評デシタので」とつづり、2つの弁当が並んだ写真を投稿。大好評だったという鶏胸肉ハムを中心に、葉野菜、ミートボールやちくわの梅和えなどがバランス良く詰められた内容で、白米には黒ごまが振られ、彩りも鮮やかに仕上げられている。
この投稿には「鶏胸肉ハムがしっとりしてて美味しそう」「レシピ知りたい」「毎日のお弁当作りに尊敬」「食欲そそられるビジュアル」「健康的」「参考にしたい」などの声が上がっている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸人の30代元妻「しっとりしてて美味しそう」大好評だったおかず入り弁当
◆木下優樹菜、娘たちから大好評だったおかず入り弁当披露
木下は「昨日鶏胸肉ハムを作ったら大好評デシタので」とつづり、2つの弁当が並んだ写真を投稿。大好評だったという鶏胸肉ハムを中心に、葉野菜、ミートボールやちくわの梅和えなどがバランス良く詰められた内容で、白米には黒ごまが振られ、彩りも鮮やかに仕上げられている。
◆木下優樹菜の投稿に「美味しそう」の声
この投稿には「鶏胸肉ハムがしっとりしてて美味しそう」「レシピ知りたい」「毎日のお弁当作りに尊敬」「食欲そそられるビジュアル」「健康的」「参考にしたい」などの声が上がっている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】