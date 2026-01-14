林芽亜里「字が若い」15歳の自分からの直筆手紙公開「最高にエモい」「過去の自分と向き合うの素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/14】女優の林芽亜里が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。15歳の自分から届いたという直筆の手紙を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】20歳ノンノモデル「字が若い」5年前の直筆手紙公開
林は「15歳の私からお手紙が届きました」と報告し、20歳の自分へ宛てた手書きのメッセージの一部を公開。手紙には「20歳になっためありへ」「15歳のめありです。どうすごしていますか？」とつづられている。過去の自分からの便りに、「当時を思い出して笑みがこぼれ、うるうる、そしてこの5年間で、考えも環境もとても変化したなぁと」と心境を明かし、「心做しか字が若い気がする笑」と筆跡についても振り返っている。
この投稿に「感動した」「最高にエモい」「泣いてしまう」「字が綺麗」「過去の自分と向き合うの素敵」「努力が今の活躍に繋がってるんだね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
