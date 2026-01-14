BLACKPINKリサ、全身シースルードレスで美スタイル透ける「凄い衣装」「異次元のオーラ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/14】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が1月14日、自身のInstagramを更新。全身シースルードレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】K-POP人気美女「異次元のオーラ」全身透ける衝撃ドレス
【Not Sponsored 記事】
◆リサ、全身シースルードレス姿披露
リサは「Golden globes after hours」とつづり、ゴールデングローブ賞のアフターパーティーでのオフショットを複数枚投稿。美しいスタイルが透ける、薄いピンクベージュの全身シースルー素材が印象的なロングドレス姿を披露した。
◆リサの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「衝撃の美しさ」「凄い衣装」「着こなしてる」「神のビジュアル」「異次元のオーラ」「かっこいい」「素敵すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
