“ギャルの流行から遅れてきている”ゆうちゃみ、藤田ニコル「そういう年齢だよね」

タレントの藤田ニコル（27歳）が、1月13日に放送されたバラエティ番組「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）に出演。ギャルの流行から遅れてきているゆうちゃみについて「そういう年齢だよね」と語った。



「楽しく生活してなさそうな女」というテーマで女性芸能人が集まり、ゆうちゃみと妹のゆい小池は共にZ世代ではあるが、妹からすると「お姉ちゃんはZ世代って言ってるけれど違うんですよ。もう、たぶん、おばさん」とのことで、ゆうちゃみ自身も「24歳になってきて、ちょっと（ギャルの）流行りに遅れてきている」と認める。



藤田ニコルもゆうちゃみに対して「たしかに。そういう年齢だよね。私はもう、とっくにそこはもう終わってるんです。ゆうちゃみもたぶん、そういうフェーズに入ってくる」と、そろそろギャルではなくなる時期が来ていると語った。