“楽しく生活してなさそうな女”中川安奈「女性アナ界隈、いろいろありますよ」

フリーアナウンサーの中川安奈（32歳）が、1月13日に放送されたバラエティ番組「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）に出演。「楽しく生活してなさそうな女」と思われていることについて「女性アナ界隈でやっているので、いろいろありますよ」と語った。



「楽しく生活してなさそうな女」というテーマで女性芸能人が集まり、村重杏奈が中川安奈について「今、“あざとい”というのをテーマに（芸能活動）されてるじゃないですか。あざとい方って実は裏ではサバサバしていて、みたいな感じの方が多いんですけれど、（中川は）本当にあざとさを追求していると思うんです。プライベートで。無理してるんじゃないかな？」と話す。



中川は「女性アナ界隈でやっているので、いろいろありますよ」と話し、「私は仕事に生きるタイプだから仕事が楽しければ何でもいいんですけれど、周りから見た時に、もしかしたらあんまり楽しくなさそう、と思われているかな」と語った。