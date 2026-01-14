今日14日は各地で真冬らしい寒さが戻りましたが、明日15日は気温が上昇します。日本海側でも雪ではなく雨のエリアが広がりますので、雪崩や落雪などにご注意ください。16日から17日は広い範囲に黄砂が飛来する見込みです。来週は寒波が居座り、大雪や寒さに注意が必要です。

明日15日は日本海側を中心に雨や雷雨 寒さ和らぐ

今日14日(水)、日本付近は冬型の気圧配置となり、上空に寒気が流れ込みました。晴れている所も含めて、各地で冬らしい寒さとなりました。





明日15日(木)は日本海を前線を伴った低気圧が通過します。九州から北陸にかけての日本海側は、午後から次第に雨の範囲が広がり、雷を伴う所もあるでしょう。落雷や竜巻などの突風にもご注意ください。九州から東海にかけての太平洋側でも昼過ぎから所々で雨が降り、雷雨になる所もありそうです。東北は日本海側を中心に湿った雪や雨で、ふぶく所もあるでしょう。引き続き、交通の影響などに注意してください。北海道は明け方まで猛吹雪になる所がありますが、日中は雪の範囲が次第に狭くなりそうです。関東は日差しはありますが、今日14日(水)に比べると雲が広がるでしょう。南から暖気が流れ込むため、明日15日(木)は今日14日(水)より気温が上昇します。雪の多い所では、なだれや屋根からの落雪などに注意が必要です。

16日〜17日は広い範囲に黄砂飛来か

明後日16日(金)から17日(土)にかけては、九州から関東、東北の広い範囲で黄砂が予想されています。



明日15日(木)夜には日本海沿岸に黄砂が飛来し、明後日16日(金)朝には、九州から東北にかけての広い範囲に黄砂が飛来するでしょう。

17日(土)にかけて、九州から関東、東北の広い範囲に黄砂が到達し、北陸から中国地方はやや濃い黄砂が飛来する予想となっています。



黄砂が飛来すると、洗濯物や車が汚れたりするほか、呼吸器系に疾患のある方は症状が悪化するなど影響する可能性がありますので、早めに対策を行うと良さそうです。



※黄砂の観測は、例年3〜5月に多くなります。これは大陸の雪がとける時期だからです。ただ、現地の雪が少なかったり、風が強まったりすると、今回予想されているように、季節を問わず飛来することがあります。

土日は比較的穏やか 来週は「大寒」寒波に注意

16日(金)は、全国的に晴れて、気温はさらに上昇します。北海道や東北も厳しい寒さはなく、関東から西は最高気温が15℃以上となるでしょう。



17日(土)から18日(日)は大学入学共通テストが開催されます。北海道や東北の日本海側を中心に雪や雨が降り、局地的には強まるでしょう。ただ、大雪になる所は少なく、関東から西は穏やかに晴れる見込みです。17日(土)は春先の暖かさが予想されますが、会場は寒いという場合もありますので、脱ぎ着しやすい服装や寒さ対策グッズをもっていくと安心です。18日(日)は17日(土)よりも寒くなるでしょう。



19日(月)も広い範囲で晴れる見込みですが、20日(火)には強い寒気が流れ込み、長期間に渡り、日本の上空に居座るでしょう。20日(火)頃から急に寒くなり、日本海側は大雪や猛吹雪に警戒が必要です。

20日(火)は、二十四節気の「大寒」で暦の上では、一年で最も寒さが厳しい頃とされています。

暦通りに強い寒気が南下し、今シーズン一番長く居座る寒気となりそうです。大雪と寒さに早めに備えておきましょう。