ドル円１５９．２０近辺、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は159.20近辺、ユーロドルは1.1645近辺での推移。本日これまでのレンジは、ドル円が159.09から159.45まで、ユーロドルが1.1636から1.1649までとなっている。いずれも前日から引き続きドル高圧力を受けた水準となっている。ただ、足元では値動きは一服、軽い調整が入っている。



このあとの欧州・ロンドン市場では特段の英欧経済統計発表は予定されていない。NY市場での米小売売上高や米生産者物価指数など一連の米経済指標発表を控えて、しばし待ちの時間帯となりそうだ。



USD/JPY 159.19 EUR/USD 1.1646

外部サイト