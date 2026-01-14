女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里が、投稿に関する悩みを明かした。

１４日までにインスタグラムのストーリーズを更新。「今までインスタに水着の写真などはあまり載せないようにしてきたんだけど、いろんなわたしを知ってもらいたくて。グラビアをしている自分も投稿してみてるんだけどどう思う？」とフォロワーに質問した。藍里はここ数日、電子写真集「あいりのまま。」の撮影ショットを披露。豊満スタイルが反響を呼んだ。

藍里は「昔から知ってくれている人もいれば、バラエティ番組から知ってくれた人、恋リア番組で知ってくれた人、整形で知ってくれた人。応援しようと思ってくれた理由は色々だと思うけれど、急に露出が多いのはみんなビックリしちゃうかな？って。投稿内容に悩み中、、、、」とためらいを明かした。

ファンから意見が寄せられたそうで「様々なご意見ありがとうございますすごく前向きなメッセージが多くて。びっくり感動したよ、、、」と感謝。「私の目指している健康的なスタイルの作り方など、発信していきたいなって思った！今後も自分な好きなこと、好きな写真を投稿していきます。ありがとうございます。自信が持てたよ」とつづった。