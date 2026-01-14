毎年夏休みにやってくる義姉家族。最初は「賑やかでいいな」と思っていたはずなのに、気づけばわが家は無料のホテル扱い？ 読者からも「わーもうイライラMAX！」「血管切れるかも」と悲鳴が殺到している、理不尽な責任転嫁の物語。善意が仇となり、精神的に追い詰められていくある女性の葛藤に迫ります。

■「聞いてないよ」夫の丸投げと義姉の豹変に、不穏な空気漂う夏休み

主人公・まゆみは、毎年恒例となっている義姉家族の宿泊準備に追われていました。かつては気さくで良い人だったはずの義姉でしたが、回を追うごとにその態度は傲慢に。





さらに追い打ちをかけるのが、夫の不甲斐なさ。訪問日程を伝えても「聞いてない」と責任転嫁し、準備も片付けもまゆみに丸投げ。家庭内にはすでに暗雲が立ち込めていました。

いよいよ始まった滞在期間。しかし、義姉は宿泊費を勝手に減らした挙句、過剰な要求を繰り返します。かつての「善意」はどこへ消えたのでしょうか。

■「謝れ」と迫る義姉、逃げる夫…“私のせい”にされる地獄の連鎖

物語の中盤からは、義姉の図々しさが加速します。昼食の内容から生活の細部に至るまで文句をつけ、挙句の果てには「謝れ」とまゆみを追い詰める始末。頼みの綱の夫も、「俺は悪くない」と逃げ腰で妻をフォローしようともしません。さらには、子ども同士の喧嘩や不慮のケガまで「まゆみの管理が悪いせい」と押し付けられ、まゆみの心はついに限界を迎えます。

しかし、まゆみがついに反撃を試み、不甲斐なかった夫がようやく重い腰を上げた時、事態は予想外の方向へ。



果たして、この「責任転嫁の嵐」から無事に抜け出し、来年からの平和を勝ち取ることができるのでしょうか。

■気になる読者の反応は？

まずは、準備を他人任せにして責任を逃れる夫や、図々しすぎる義姉への厳しい怒りの声です。

・まあ、旦那はボンクラなんでしょうなあ。聞いた聞いてないはもはやどうでもよくて、アクションが大事。動け！

・年々…とは、かなりスパンかけて本性開示してきたんだな…。もしくは姉弟そろって若年性地方（痴呆）か？（地方って…AI避けの誤字すら笑えるけど内容は深刻！）

・わーもうイライラMAXなんですけど！ 次回読んだら血管切れるかも。どなたかお医者さんはいらっしゃいませんかー!?



また、夫婦間のコミュニケーション不全や、作品全体に漂う「野菜一家（ナス）」への鋭い分析コメントです。

・このナスあっちこっちに出てくるな。野菜一家、象徴的なのがナス（旦那）か。見た目通り役に立たなさそうで溜息が出る。

・この夫婦色々終わってる。誰か家に来るっていうんだったら、夫婦で普通話すでしょ。準備とかあるし。

・二週間前に伝えたっきりなら忘れることくらいある。でもそれでいきなり怒鳴り散らしても良いってことね？ どっちもどっちに見えてくる。



そして、理不尽な環境から身を守るための、現実的で賢明なアドバイスです。

・他の予定入れてその期間避難するほうがいいかもな。「私も毎年里帰りしてくるわ〜」とか言ってさ。まともに相手してたら身が持たない。

・嫌なら嫌とはっきり言うべき。家族の絆って何だろうと考えさせられるけど、まずは自分の生活を守ることが先決。

・最後までモヤモヤしたけど、この夫が最終的にどう動くかだけは見届けたい。来年から泊めない決断は絶対的正義。



「ぜんぶ私のせい？」という問いが、「もう私のせいじゃない」という確信に変わるまで。義姉家族との攻防戦と、夫婦の再生…。一見平和な家庭の裏側に潜む「図々しさの正体」とは？あなたならどうしますか？

