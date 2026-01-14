フリーアナウンサーの山本浩之（63）が14日、パーソナリティーを務めるMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」（月〜金曜前8・00）に出演。1日に肺がんのため他界したフリーアナウンサーの久米宏さん（享年81）を悼んだ。

山本は「久米宏さんが亡くなったニュースはやっぱりね、同業者としても後輩としても一報を聞いた時は大変なショックでした」と追悼。そして「僕がアナウンサーなったのが1985年でニュースステーションが始まったのが1985年」と語り「僕がキャスター始めたのが90年なので、その5年後、それまでスポーツの担当とかやってた人間がいきなりニュースやるってことで、どうしようかなって。一番これ以上ないお手本だったのがニュースステーションの久米宏さんでしたし、こんなにまねするとやけどするタイプの人もいないっていうのも久米宏さんですから。この仕事も模倣から始まるんですけど、この人のまねをずっとやろうとすると、大変なやけどをして終わってしまう。この人にしかできない本当に希有（けう）な存在でしたね。間違いなくテレビを変えた」と久米さんの功績を称えた。

続けて「それまでのニュースの見せ方からガラっと視点を変えた。ニュースって政治も含めて大衆のものなんですよ。専門家が出てきて経済とか政治とかいろんなことを難しい言葉交えてしゃべる。それは当然、行きつくところは専門的な話になる。これは仕方ないんですけど、そういった専門的な難しい話をかみ砕いて理解してもらうには、どうしたらいいんだろうかってことは、ニュースに携わるもの皆、心がけないといけない」とニュース番組のあり方を語り「とりわけテレビっていうのはチャンネル付けたら流れてる受け身の文化。やっているものを見るわけですから、見てる人に対して専門的な知識を持ってる人もそのニュース初めて聞くって人もいるわけですよ。同じ時間帯で。両方に見せるためのニュースをしないといけない。そういう点で言うと、手を替え品を替え、新しい発想で番組を立体的に見せてくれたので、ニュースを初めて見る人もとっつきやすかったのがニュースステーション」と振り返った。

そして、ニュースステーションが当初は視聴率が振るわなかったもののスペースシャトルのチャレンジャー打ち上げ失敗やフィリピンの政変を生中継で伝えたことなどがきっかけで、人気のニュース番組になったとしつつ「ただ、でもやっぱり久米さんの持ってるスキル、それまで培ったもの」があったからこそと力説。ラジオ番組「永六輔の土曜ワイドラジオTOKYO」でリポーターを務めて鍛え上げられたとし、黒柳徹子との音楽番組「ザ・ベストテン」など「もともとの畑はバラエティーを真剣にやるアナウンサー。そういう意味でもお手本だった」と語った。

また、ニュースステーションに欠かせない存在だったのが、朝日新聞の小林一喜氏だったとし「小林さんは落ち着いて、いわゆる動の久米さん、静の小林さんがいて、小宮悦子さんがいて絶妙なバランスでスタートする。小林さんが穏やかにしゃべる中で久米さんがヤンチャするんですよ。凄く番組が面白い」と放送当初の名トリオを懐かしんだ。

山本は「（久米さんと）1回だけ、同じような仕事ができた瞬間があって」と振り返り、小沢一郎氏らが自民党を飛び出し、新生党を結成後、細川内閣が誕生した1993年の選挙を回想。投開票当日夜の選挙番組で新生党から当選した兵庫の石井一氏の生中継を担当した。

そこで「自民党の金権体質とか、リクルートとか言って批判してましたけど、田中角栄の政治を受け継いで小沢さんたちとやってた旧経世会のあなたたちこそが、ガンじゃないの。病巣はそっちにあるんじゃないの。大手振って自民党飛び出して新しい政治改革やって言ってるけど、政治と金の問題はそっち側の方が中心じゃないですか」などと石井氏に忖度なく質問をぶつけた。

すると、石井氏も「そんな中学生みたいなこと言うな」と反論。「怒ってきて大ゲンカになってね」と生中継の間に言い合いに発展。すると、当時、神戸大学の教授だった五百旗頭真氏が割って入り「落ち着くことができて立て直せた」といい「その瞬間に久米さんが小林さんを頼りにしてるなってのが実感して分かった」と振り返った。

山本は久米さんについて「想像を絶する。東京と大阪、大阪から少々、大きい声で吠えたって相手にされないんですけど、だからもっと大きい声で吠えるんですけど、東京にいるといろんなしがらみあったと思います。プレッシャーというか、物凄く人のこと観察してしまうし、いろんな形でニュースに近づいてくる連中も多いんで、そういう中で新しい道を切り開いてくれた」と尊敬。「あの人の一言が何かを崩す、キャスターというか僕らはそういいうもの、アリの一穴。この岩盤を崩せないと思っても、ここは弱いやろって思って攻めた一言からつまびらかになっていくきっかけにさえなればいい」とし「キャスターはアリの一穴でいいんです。一言言えばそれでいいんですよ。ということを若い頃、学ばせてくれたので、お会いしたことなかったけどご冥福をお祈りします」と久米さんを悼んだ。