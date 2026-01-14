【パシオス】ニット979円、子供服539円！冬のクリアランスSALEが激アツ。

ファッションプラザ「パシオス」が毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します（御殿場店を除く）。

今週は「冬のクリアランスSALE」アイテムに注目。お得な商品を紹介します。

売り出し期間は、2026年1月14日から18日までです。

1000円でおつりがくる

女性向けのファッションアイテムは、1000円以下の商品が充実しています。

ニットは979円〜、カットソーは539円〜、マフラーは979円〜、2枚組あったかショーツは539円〜。お財布に優しい価格設定です。

また、カジュアルブーツ（1639円〜）やジャケット・コート（2189円〜）も、お手頃価格で販売されています。

また、ベビーサイズのカットーソー・ボトム、キッズサイズのカットソーは539円〜。キッズサイズのボトム、ベビーサイズのパジャマは979円〜です。子供服をプチプラで探している人は要チェックですよ。

春服の準備も

春に向けたカジュアルファッションもパシオスならプチプラで叶います。多くのアイテムが1000円台なので、1万円以内でフルコーデが組めますよ。

また、セレモニーやオフィスで活躍する「ノーカラーマニッシュスーツセット」は、ジャケット・ブラウス・パンツの3点セットで7370円です（三浦初声店、ららぽーと名古屋、みなとアクルス店、ららぽーと門真店では取り扱いがありません）。

なお、アル・プラザ醍醐店（京都市）は1月14日が休業のため、15日から販売を開始します。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）