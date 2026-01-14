「むさしの森珈琲」公式Xが20％オフクーポン配布中！冬らしい豪華セットメニュー今だけお得《18日まで》

2026年1月14日現在、むさしの森珈琲の公式Xでは、人気のセットメニューが20％オフになる「新春スペシャルクーポン」を公開しています。

冬のおいしさをコスパ良く堪能して！

対象メニューは、冬らしい濃厚な味わいのフォレストスペシャルコース2品と、大きなステーキが大胆に乗ったリブロースステーキロコモコセットの3つ。いずれも、メインプレートにデザートとセットドリンクがついています。

注文時、デジタルメニューブックにクーポン番号を記入すると、割引が適用されます。

「［フォレストスペシャル］ビーフシチューと海老のダブルドリア」は1522円〜1584円、「［フォレストスペシャル］ポルチーニのクリームパスタ」は1566円〜1610円、「リブロースステーキロコモコセット」は1742円に。

販売時間は10時30分からラストオーダーまで。

22時から5時までの注⽂は、深夜料⾦として10％が加算されます。

むさしの森珈マロニエゲート銀座2店、羽田空港店、むさしの森Diner新宿中央公園店、ムスブ田町店はキャンペーン対象外なのでご注意を。

（東京バーゲンマニア編集部）