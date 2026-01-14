B2福井が中央大学の坂口大和を特別指定選手として登録…「若さと勢いを武器に全力でプレーする」

1月14日、B2東地区の福井ブローウィンズは、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」において、坂口大和との特別指定選手（アマチュア契約）の登録を発表した。

石川県出身で現在22歳の坂口は、184センチ74キロのシューティングガード。高校バスケ界の強豪、北陸学院高校を卒業後、中央大学へ進学した。坂口はクラブ公式サイトを通して次のようにコメントを寄せた。

「このたび、特別指定選手として福井ブローウィンズに加入することになりました、坂口大和です。このような貴重な機会をいただきました福井ブローウィンズの関係者の皆さま、ならびにこれまでご指導いただいた指導者の皆さまに、感謝申し上げます。地元・石川県出身として、同じ北陸の地である福井でプレーできることを、大変うれしく、また誇りに感じています。特別指定選手として限られた期間ではありますが、若さと勢いを武器に全力でプレーし、ひたむきな姿勢で少しでもチームに貢献できるよう取り組んでまいります。応援してくださる皆さまの期待に応えられるよう精一杯頑張りますので、よろしくお願いします」

【動画】第101回 関東大学バスケットボールリーグ戦中央大vs筑波大ハイライト