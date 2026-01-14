明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・中古住宅販売件数

００：００ 米・企業在庫

０４：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０４：１０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

１９：００ ユーロ・貿易収支

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：ニッケ<3201>，ノダ<7879>

※海外企業決算発表：ゴールドマン・サックス・グループ，モルガン・スタンレー，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか



出所：MINKABU PRESS