TBS火曜ドラマ『未来のムスコ』に出演する俳優の塩野瑛久、兵頭功海がそれぞれInstagramを更新し、撮影のオフショットを公開した。

塩野は「『未来のムスコ』ご視聴ありがとうございます。また来週」と綴り、写真を投稿。1枚目には、階段や機材が見える室内で、デスクに向かいペンを走らせる姿が収められている。続くカットではチェック柄のアウターを羽織り、椅子に腰掛けて横を向く後ろ姿や、公園で座り込む姿が写されている。

一方の兵頭は「#未来のムスコ 遂に今夜第一話放送です。寒い冬に心温まる優しいお話です」と書き出し、「僕にとって宝物の様な嬉しい並びの写真です。是非、どちらのドラマもご覧下さい！！！！」と呼びかけた。フーディー姿で室内の階段に手をかけ、視線を上げる表情を見せたほか、アートの描かれた壁の前で手を上げるショットも掲載されている。

塩野が『未来のムスコ』で演じるのは、未来（志田未来）が所属する劇団の座長で、彼女の元恋人でもある吉沢将生。兵頭は、未来に憧れる後輩俳優・矢野真を演じている。（文＝リアルサウンド編集部）