£Ó£Æ£Ï£Ï£Ä£Ó¤¬£²£¶Ç¯£²·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡£Ó¡¡£Æ£ï£ï£ä£ó<2292.T>¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£·£µ²¯±ß¤«¤é£¸£¸²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£·£±¡¥£±¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£´£µ²¯±ß¤«¤é£¸£°²¯±ß¡ÊÆ±£³¡¥£°ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡º£´ü¤Ë·×²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ªー¥í¥é¥Óー¥Õ¿·¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¤¬£´·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ï£´£·£µ£°²¯±ß¤«¤é£´£¶£¸£°²¯±ß¡ÊÆ±£µ¡¥£³¡óÁý¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ»ö¶È¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÃÊÌÍø±×¤È¤·¤Æ¸ÇÄê»ñ»ºÇäµÑ±×¤ÈÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø±×¤Ï¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£³～£±£±·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£³£´£¶£¶²¯£¹£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£µ¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£¶£·²¯£¸£³£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²¡¥£±ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×£¶£¸²¯£³£´£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´¡¥£¶ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡º£´ü¤Ë·×²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ªー¥í¥é¥Óー¥Õ¿·¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¤¬£´·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ï£´£·£µ£°²¯±ß¤«¤é£´£¶£¸£°²¯±ß¡ÊÆ±£µ¡¥£³¡óÁý¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ»ö¶È¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÃÊÌÍø±×¤È¤·¤Æ¸ÇÄê»ñ»ºÇäµÑ±×¤ÈÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø±×¤Ï¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£³～£±£±·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£³£´£¶£¶²¯£¹£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£µ¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£¶£·²¯£¸£³£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²¡¥£±ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×£¶£¸²¯£³£´£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´¡¥£¶ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS