ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2026年1月14日（水）

開催地：チェイス・センター（San Francisco）

最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 119 - 97 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。

第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし38-24で終了する。

第2クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び67-41で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし95-71で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし119-97で終了する。

試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-14 15:55:10 更新