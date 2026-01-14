【NBA試合速報】2026年1月14日（水） ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2026年1月14日（水）
開催地：チェイス・センター（San Francisco）
最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 119 - 97 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。
第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし38-24で終了する。
第2クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び67-41で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし95-71で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし119-97で終了する。
試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-14 15:55:10 更新