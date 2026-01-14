「光栄だ」マンUの暫定監督にOBのキャリックが就任。クラブ幹部は期待「優れた指導者であり、勝つために何が必要かを熟知している」

「光栄だ」マンUの暫定監督にOBのキャリックが就任。クラブ幹部は期待「優れた指導者であり、勝つために何が必要かを熟知している」