室町ケミカル <4885> [東証Ｓ] が1月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比96.5％増の3.3億円に拡大し、通期計画の5.1億円に対する進捗率は65.9％に達し、5年平均の53.1％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の経常利益は前年同期比32.8％減の1.7億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の経常利益は前年同期比3.6倍の2.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.7％→14.5％に急改善した。



株探ニュース

