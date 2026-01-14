システムインテグレータ <3826> [東証Ｓ] が1月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比92.8％増の4.5億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の4億円→5億円(前期は3億円)に25.0％上方修正し、増益率が32.5％増→65.6％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.5億円→2.5億円(前年同期は2億円)に66.7％増額し、一転して22.5％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の9円→11円(前期は10円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比48.2％増の2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.8％→14.8％に急改善した。



株探ニュース

