プライム・ストラテジー <5250> [東証Ｓ] が1月14日大引け後(16:01)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比32.1％減の1億4400万円になり、従来予想の2億2400万円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。26年11月期も前期比56.9％減の6200万円に大きく落ち込む見通しとなった。4期連続減益になる。



同時に、前期の年間配当を21円→22円(前の期は21円)に増額し、今期も22円を継続する方針とした。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.1％減の4100万円に減り、売上営業利益率は前年同期の25.3％→16.7％に大幅低下した。



株探ニュース

