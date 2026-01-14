これは家時間が変わる！ 広げたらすぐ使えて、しまうのもカンタン。暮らしに寄り添う折りたたみデスク【アイリスプラザ】がAmazonでチェックできるよ！
隙間に収まるスリム設計。必要なときだけ広がる快適ワークスペース【アイリスプラザ】の机がAmazonに登場!
アイリスプラザの机は、使いたいときにサッと広げて、不要なときはスリムに収納できる便利な一台だ。天板のストッパーを外し、左右のフレーム脚を閉じて天板を下げるだけで完了するシンプル構造で、完成品のまま届くため、組み立て不要ですぐに使える。
折りたたむとクローゼットやベッド下、洗面台横などのちょっとした隙間に収まるスリム設計。狭い部屋でも圧迫感がなく、必要な場所へ気軽に移動して使える省スペース仕様となっている。
天板はノートパソコンを置いても余裕があり、リモートワークにも十分対応。お子様の勉強机としても使いやすく、ダイニングや子ども部屋など場所を選ばずのびのび学習できる。さらに、普段使いのデスクのサイドデスクとして、来客時のダイニングテーブルの拡張用としても活躍する。
使いやすさ、収納性、耐久性を兼ね備えた、暮らしに寄り添う折りたたみデスクだ。
