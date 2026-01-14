高市首相はこのあと、与党幹部と会談し衆議院の解散に関する自らの方針を伝える考えです。中継です。

高市首相は韓国の李大統領と奈良の法隆寺を訪れたあと、午後には東京に戻って日程をこなし、まもなく、首相官邸に戻るとみられます。このあと自民党の鈴木幹事長らと官邸で会談する予定です。

高市首相は東京に戻ったあと、政権幹部と解散に関する詰めの検討を行ったものとみられます。

このあと、自民党の鈴木幹事長、日本維新の会の吉村代表ら与党幹部と会談し、解散に関する方針を伝える考えです。

ある政権幹部は高市首相はこの場で今月23日に召集される通常国会の冒頭で、解散に踏み切る意向を伝えるとの見方を示しています。

また、選挙日程は今月27日公示、来月8日投開票を軸に調整しているということです。

23日に解散すれば、衆議院解散から投開票までの期間は16日間と、戦後最も短くなります。来年度予算案の審議の遅れを最小限に抑え「物価高対策後回し」との批判を抑える狙いがあるとみられます。

ただある自民党幹部は「一番大切な予算の年度内成立を捨ててまで解散する大義は何なのか。世論に党利党略だと思われれば選挙戦も厳しくなる」と懸念を示しています。