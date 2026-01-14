◇バドミントン インドオープン2026 女子シングルス(日本時間13〜18日、インド・ニューデリー)

インドOPの1回戦が日本時間14日に行われ、仁平菜月選手が格上相手にストレート勝利しました。

世界ランク28位の仁平選手の相手は、同17位のスパニダー・カテートン選手(タイ)。ランクでは劣っているものの、ここまで4勝2敗と好相性の相手です。

第1ゲームは仁平選手が2度の7連続ポイントをあげるなどでリード。終盤には反撃を受け一気に詰め寄られるも、21-17でゲームを先取しました。第2ゲームは一進一退の攻防から相手のリードを許すも反撃。仁平選手が17-17と同点に追いくも、逃げ切りを許し18-21で落としました。最終第3ゲームは、仁平選手が相手を圧倒。序盤から連続ポイントで突き放すと、最多で8点差まで突き放します。その後もリードを守り切り勝利。「2-1」(21-17、18-21、21-14)で2回戦進出を決めました。

仁平選手の次戦の相手は、明地陽菜選手との熱戦を制し駒を進めた宮崎友花選手。世界ランク9位とこちらも格上の相手となっています。