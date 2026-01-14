Æü¶äÁíºÛ¡¢Íø¾å¤²Êý¿Ë¶¯Ä´¡¡¡ÖÂ©¤ÎÄ¹¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¡×
¡¡Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñÃÏÊý¶ä¹Ô¶¨²ñ¡ÊÃÏ¶ä¶¨¡Ë¤Î²ñ¹ç¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢·ÐºÑ¤ÈÊª²Á¤¬ÁÛÄêÄÌ¤ê¿ä°Ü¤¹¤ì¤Ð¡Ö°ú¤Â³¤À¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£Íø¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö·ÐºÑ¤ÎÂ©¤ÎÄ¹¤¤À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¢ÅÄ»á¤ÏÍø¾å¤²¸å¤â¡ÖÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤¬¤È¤â¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æü¶ä¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò0.75¡óÄøÅÙ¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆü¶ä¤Î¼¡¤ÎÍø¾å¤²»þ´ü¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£