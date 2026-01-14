UGREENの新作「極薄・置くだけ高速充電器」、すでに過去最安2,000円台なんだが
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年1月14日は、Qi2認証で最大25Wの高速充電に対応し、厚さ約1cmのため持ち運び時にかさばらないUGREEN（ユーグリーン）の新作「MagFlow Qi2 ワイヤレス充電器（25W）」が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
Qi2認証で最大25W。置くだけで高速充電できる、UGREENの新作・極薄マグネット充電器が実質過去最安値に！
ワイヤレス充電は遅い、かさばる。そんな印象を覆すのが、UGREEN（ユーグリーン）の新作「MagFlow Qi2 ワイヤレス充電器（25W）」です。
Qi2認証で最大25Wの高速充電に対応し、しかも厚さ約1cm。2025年12月末に発売したばかりながら、クーポン利用で25％オフの過去最安値と価格面でも狙い目です。
本製品は、最新規格のQi2認証を取得したワイヤレス充電器です。対応スマートフォンやイヤホンをマグネットで吸着させるだけで、最大25Wの急速充電が可能。ケーブルの抜き差しが不要なため、デスクやベッドサイドでの使い勝手は抜群です。
Qi2は位置ズレによるロスを抑えられるのも特徴で、充電効率と安定性の両立を実現。日常使いはもちろん、短時間でしっかり充電したい場面でも頼れる存在です。
厚さ約1cm。持ち運び前提の超薄型デザインも◎
本体は厚さ約1cmという超薄型設計。バッグやポーチに入れてもかさばらず、外出先や出張にも気軽に持ち出せるのも◎。
USB-C接続を採用しているため、手持ちの充電器やモバイルバッテリーと組み合わせやすいのも嬉しいポイントです。
最新規格・高出力・携帯性を備えた「MagFlow Qi2 ワイヤレス充電器（25W）」を、このタイミングで選べるのは魅力的です。
＞＞UGREENのセール対象商品一覧はこちら
＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2026年1月14日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
Source: Amazon.co.jp