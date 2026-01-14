個包装のおにぎりをめぐった猫と飼い主さんの緊迫の攻防。文句を言いながら頑なに離そうとしない猫が話題になっています。

動画は記事執筆時点で再生回数15.4万回を突破。コメント欄には「ダメだ、スイッチ入っとるw」「かえしてあげてw」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：目を離したすきに『おにぎりをくわえていた子猫』→とり返そうとしたら…笑ってしまう展開】

おにぎりは僕のもの

TikTokアカウント「tsubutaro1117」に投稿されたのは、おにぎりをくわえる子猫の動画です。この日、飼い主さんが目を離した隙に個包装のおにぎりをつぶたろうくんが発見。気がついたときには包装の上からしっかりとくわえていたんだとか。

焦った飼い主さんは離してもらおうとおにぎりを掴みますが、つぶたろうくんも必死。くわえたおにぎりを離そうとはせず、耳を後ろに下げて不満の表情だったそう。

絶対に離したくない猫

離してくれないので掴んだおにぎりを揺らす飼い主さんに、つぶたろうくんはウーと低く唸ります。猫のものは猫のもの、人間のものは猫のもの。猫様の独占欲には人間もたじたじです。

最後まで諦められない様子のつぶたろうくん。瞬きひとつせずに飼い主さんに威嚇し続けるその表情には強い意志が伺えます。

飼い主さんのコメントによると最後にはおにぎりを返してくれたそうですが、この先もつぶたろうくんとの生活は油断ができなさそうです。

飼い主さんの指にご執心

おにぎり欲しさに飼い主さんへの不満が止まらなかったつぶたろうくんですが、別の動画では可愛らしく甘える一面も紹介されています。

飼い主さんの手を前足でしっかりとホールドすると、指をくわえて噛み噛み。遊ぶように後ろ足で蹴るおまけつきだそう。

人間の赤ちゃんのように飼い主さんの指で遊び続けるつぶたろうくん。おにぎりはあげられませんが、こんな甘えん坊なアピールならいくらでも許したくなってしまいます。

おにぎりを離さないつぶたろうくんの動画には「必死の形相w」「これは勝てそうにないですねw」と、独占欲の強い猫の勢いに思わず笑ってしまった視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「tsubutaro1117」では、子猫のつぶたろうくんがたくさんの初めてに出会いながらのびのびと成長していく様子を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tsubutaro1117」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。