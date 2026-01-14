今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんたちの写真をAI加工しようとした様子。すやすや眠る猫ちゃんたちの写真をChatGPTに加工させようとしたところ、思わぬ結果になったのだとか。投稿はXにて、68.5万回以上表示。8000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：流行りの『AIで猫をキノコにするやつ』に挑戦してみた結果…思っていたのと違う『まさかの出力結果』】

今流行りの猫ちゃんをキノコにするやつやってみたんだけど…

今回、Xに投稿したのは「猫のしおむすび、飼い主はろで」さん。

投稿主さんはトレンドになっていた猫の写真のAI加工に挑戦されたとのこと。目指していたのは、猫ちゃんが可愛いキノコの被り物をつけている感じの写真。ソファーですやすや眠る猫ちゃんたちの写真を人気生成AI「ChatGPT」にアップして「キノコにして」と指示を出したそうです。

その結果、出力されたのは、寝ている猫ちゃんたちの下に毛玉で作ったかのようなキノコの棒の部分「柄（え）」が生えている画像。たしかにキノコだし可愛いけど、これじゃあない。

投稿主さんは諦めずに再トライ。すると出てきたのは、キノコ柄の甲羅を背負ったような猫ちゃんたちの画像。投稿主さんが目指すAI加工への道のりはなかなか遠そうです。

思わぬキノコ猫になった猫ちゃんたちにX民、爆笑

思っていたのと、ちょっぴり違うキノコになった猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「新種のキノコですね、これは！」「こーゆーインテリアありそう！」「「猫の毛玉で作りました」みたいな…」「これはこれで良いw」「間違っちゃいないですw」などの声が多く寄せられていました。予想外な出力結果でしたが、これはこれで面白くて心癒された方も多いようですね。

Xアカウント「猫のしおむすび、飼い主はろで」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も微笑ましいものばかりです。

