愛知県豊橋市の小学校で1月9日、小学生がりんごの皮むきに挑戦しました。



豊橋市立富士見小学校で、40年以上続く毎年恒例の「りんごの皮むき大会」、ちょっと手つきが不安な児童もいますが、みんな真剣です。



全校児童が制限時間40分で、いかに長く、ひとつながりにむけるかを競います。去年は、当時4年生の江崎桃々香さんが11m10cmで優勝し、連覇を狙います。



去年優勝した江崎さん(5年生)：

「12～13mぐらいむけるとうれしい」





そんな江崎さんに強力なライバルが現れました。事前の練習で全児童の1位になった、同じ5年生の本松直樹くんです。本松くん(5年生)：「隣のクラスの江崎桃々香さんを抜いて、全校1位になりたい」初優勝か？それとも連覇か？いよいよ本番が始まりました。江崎さんのむくりんごの皮は限界まで細く、1ミリほどです。身を少しだけ含めてむくことで、皮が切れないようにしています。一方の本松くんも、安定した包丁さばきで芸術作品のように皮をむいていきます。結果、本松くんの記録は12m31cm、対する江崎さんは13m85cm、見事、江崎さんが2連覇を果たしました。むいた皮のあまりの細さに…。江崎さんのクラスメイト：「これパスタじゃん！」優勝した江崎さん：「隣のクラスの本松くんの最高記録が15ｍと聞いて、負ける気しかしなかったんですけど、たまたま13ｍ以上むけてうれしいです」本松くん：「来年こそ、絶対頑張りたいです」来年2人は6年生、再び熱い闘いが繰り広げられそうです。