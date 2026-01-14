◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

巨人の岡本和真内野手がポスティング制度を利用し、ブルージェイズと契約した。昨年は左肘のじん帯損傷により約３か月の離脱があったものの、チーム最多の６６試合に４番打者で先発出場。１８年から８年連続で最も多く４番を務めた打者がチームを去る。

通算１０７４試合のうち９３８試合で４番に座っている。巨人で４番の先発出場数は川上哲治１６５８試合、長嶋茂雄１４６０試合、王貞治１２３１試合、原辰徳１０６６試合に次いで岡本が５番目。ラミレスの５１１試合、阿部慎之助の５０５試合を大きく上回り、松井秀喜の４７０試合と比べると２倍近い試合数だ。

４番の存在は記者にとっても大きい。スポーツ報知で担当する「記録室」は主に巨人の試合を記事にしており、勝利につながる一打を扱う機会が多い。その中で岡本の勝利打点は通算１０５度。全てレギュラーに定着した１８年以降にあり、このうち４番で９７度。昨年までの８年間では丸佳浩の５７度を抑えチームで断トツだった。

球団はポスト岡本としてメジャー通算４７本塁打のダルベックを獲得。阿部監督は３番にダルベック、４番を２年目のキャベッジとする構想を披露した。過去にシーズンで最も多く巨人の４番を務めた外国人打者には、９９年マルティネス、０３年ペタジーニ、０６年と０７年の李承ヨプ、そして０８〜１１年ラミレスの４人がいる。

ただし過去の４人は、いずれも日本の他球団から移籍。海外から獲得した選手でシーズン最多４番が一人もいないのは、現在のセ・パ１２球団で巨人だけ。今年はキャベッジ、ダルベックが球団初の例となるか、または若手の台頭が見られるか。岡本が抜けた巨人の４番争いに注目したい。（野球担当・阿部 大和）

◆阿部 大和（あべ・やまと）２００６年入社。プロ野球の記録担当。