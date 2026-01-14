沖縄県内で自主トレ中のロッテ・藤原恭大外野手（２５）が１４日、「首位打者」「３０盗塁」を今季の目標に定めた。温暖な気候の中、６日から鍛錬を重ねており、午前中はウェートトレ、午後はグラウンドで打撃練習などに取り組んだ。

「ウェートとかトレーニングがメイン。体の動かし方を意識しながらやっています。ケガをしない体作りがテーマ。全身を使ったトレーニングです」

昨季は７年目で初の規定打席数に到達。自己最多の１０７試合に出場し、打率２割７分１厘、４本塁打、２４打点をマークした。今季はさらなる好成績へ期待が高まるが「絶対タイトルをとります。首位打者、とりたいですね。（西川）史礁（みしょう）も『首位打者』と言っていたんで、チーム内で争えれば。強いチームはタイトル争いを、チーム内でやっている。切磋琢磨（せっさたくま）も大事だと思う」と力を込めた。

昨季は１５盗塁。機動力を重視するサブロー新監督のもと、盗塁増にも意欲を示した。「３０盗塁。走る人が多いので、足を絡めて得点力を上げていかないといけない」と倍増を掲げ、チームを先導する構えだ。

食生活にも気を配り「去年からグルテンフリーで、パンや麺類はとらないようにしています。タンパク質など、食事も考えてやっています」。全ては勝利に貢献するためだ。

今季のチームスローガンは「ＰＬＡＹ ＦＲＥＥ．ＷＩＮ ＨＡＲＤ．」。サブロー新監督は「みんなで楽しみながら厳しい練習を成し遂げていく」姿勢を鮮明にしている。藤原は「勝たないと楽しくない。ファンの皆さんもそうだと思う。去年は楽しいシーズンではなかった。勝ってこそ楽しい。そこにこだわってやっていきたい」と意気込んだ。強じんな肉体とともに、最高のシーズンを戦い抜く。（加藤 弘士）