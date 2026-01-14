お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）と「とろサーモン」久保田かずのぶ（46）が、13日に更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。

同局のバラエティー番組「耳の穴かっぽじって聞け！」のオフトーク。今回は「テレビマンは見た！芸人の凄い瞬間」と題し、芸人の手腕や人柄の裏話を展開した。

紹介されたのは、17年目40歳男性ディレクターの証言。「10年くらい前、ロケに行った際に見た素人とのやり取りは芸術でした」「まるで誘導尋人問のように質問を投げかけていき、最後の最後に決めの質問をして、素人が変な回答や行動を起こし、それが笑いにつがるという魔法の言葉のやり取りを目撃しました」「いじるわけではないので本当に誰も傷つかず素人さんも本当に会話が楽しそうだった」「一時代を築いた人は凄いと実感させられました」との内容に誰のことかを予想をし合う井口と久保田。

井口は「聞いたことある。欽ちゃんは一般人と魔法のやり取りするって伝説」と萩本欽一と予想。しかし10年前に萩本がロケに出るのはあり得ないと推理し「じゃあ高田純次さんどうですか？」。久保田も「あぁー！ぽいな！」と賛同した。

結局、スタッフから明かされた正解は萩本欽一。久保田は「（当時）70歳でまだうまいんだ…何がどううまいの！？見たいわ！！」。井口は「衰えてないんじゃないですか？あの全盛期のように」とそろって感嘆の様子だった。