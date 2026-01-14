今季のプレミアリーグで首位を快走するアーセナル。直近のリヴァプール戦ではスコアレスドローに終わり、公式戦での連勝が7でストップしてしまったものの、前半戦を首位で終えた。



堅守を築くアーセナルの守備陣では、右サイドバックにオランダ代表DFユリエン・ティンバーが絶対的なレギュラーとして君臨。しかし、昨季台頭した逆サイドのイングランド代表DFマイルズ・ルイス・スケリーは苦戦を強いられている。





イギリス『THE Sun』によれば、ミケル・アルテタ監督は守備陣のさらなる強化を求めており、アーセナルはニューカッスル・ユナイテッドに所属するイングランド代表DFヴァレンティノ・リヴラメントをリストアップしているという。右サイドバック同様に左サイドバックでもプレイ可能なポリバレント性を高く評価していることからリヴラメントは魅力的なターゲットになっている模様。ただ、アーセナルは昨夏にイングランド代表MFエベレチ・エゼの獲得などに大金を投じていることから、今冬に獲得に動く可能性は低いようだ。一方で、マンチェスター・シティからも長らく注目を浴びているリヴラメントとニューカッスルの現行契約は2028年夏まで。ニューカッスルは同選手を最高の資産だと考えていることから、安易に流出することを望んでおらず、まだ開始されていない契約延長交渉が優先事項になっているとのことだ。