X¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤È¤ÎÉÔÏÂ¤¬±½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈÝÄê¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ç¥¿¥é¥á¡×¡Ö±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ëµ¤¤ÎÆÇ¡×
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï»Ø´ø´±¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤Î2°Ì¡£¤³¤³5»î¹ç¤Ç¤Ï4¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´¬¤ÊÖ¤·¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÉÔÏÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£¡ØMUNDODEPORTIVO¡Ù¤Ï°ÊÁ°¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢GK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¡¢FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢MF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤é¤ÎÌ¾¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·²òÇ¤È¯É½¸å¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÏInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÉÔÏÂ¤ò±½¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿¿¼Â¤¬»þ¤ò¤Ø¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¾ï¤Ë´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö·ï¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡Ä¡Ä¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥Ç¥¿¥é¥á¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦Æ»²½»Õ¤ä¡¢¤½¤Î¡È¾ðÊó¸»¡É¤Î¸ÀÍÕ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤ÎÆÇ¤À¡£ÆÉ¤ó¤À¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍ³²¤Ê¸í¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥í¥ó¥½¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¼Ô¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¼Ô¤È¤Ç¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÊ¬Îö¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥ì¥¢¥ë¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·´ÆÆÄ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Î¤â¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£