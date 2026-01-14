カラバオ杯準決勝でチェルシーと対戦するアーセナル。しかしまたコンディションの整わない選手が出てしまっているようだ。



ミケル・アルテタ監督は試合に向けた記者会見で、DFウィリアム・サリバとFWレアンドロ・トロサールのコンディションについて語っている。両選手は日曜日のFA杯ポーツマス戦のメンバーに入っていなかったが、単なるターンオーバーではなくコンディションに問題があったようだ。





「この2人はコンディションが十分でないので、出場は疑わしい」また、筋肉の問題で離脱している左サイドバックのリッカルド・カラフィオーリについても「回復に向かっているが、まだわからない。おそらく数週間で回復するだろうが」と語っている。ピエロ・インカピエもプレミアリーグ前節リヴァプール戦で負傷離脱しており、アーセナルは相変わらず怪我人が絶えない状況に置かれている。そんななかでもFWカイ・ハフェルツが戦線復帰してきたのは朗報だが、守備陣とくに左サイドバックには不安を抱えたままチェルシー戦に臨むことになった。サリバまで離脱となればユリエン・ティンバーのセンターバック起用が濃厚、そうなると左にはマイルズ・ルイス・スケリーしかいなくなるが、同選手はパフォーマンスの低下が指摘されてもいる。4冠の可能性を残すアーセナルだが、一抹の不安を抱えた状態でチェルシー戦に臨むことになりそうだ。