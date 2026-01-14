ボカロP Chinozoと歌い手 Yoruによるユニット 宇宙パイロットが、新曲「トワレ」を本日1月14日にリリース。同日20時にMVがプレミア公開される。

（関連：『アニポケ』新シリーズ主題歌、“令和感”の正体とは？ トレンドを取り入れたアプローチを徹底分析）

前作から9カ月ぶりとなる新曲は、Chinozoの“ボカロP”としての才能が溢れる楽曲に。前3作とはタイプが異なる楽曲に仕上がっており、切ない“高音域の歌声”を得意とするボーカル Yoruの“低音域の歌声”も聴きどころだ。

なお、MV公開後の本日21時よりメンバー2人によるYouTubeライブ生配信も予定している。

【宇宙パイロットからのメッセージ】

・Chinozo

好き嫌いを決める価値基準は、本来自分の中だけで完結するのが美しいですよね。だけど、実はそのプロセスにおいて「他者」の影響が少なからず存在するのが社会です。そしてSNSの普及により、それがより濃く反映されてきた気がします。トワレはフランス語で化粧という意味ですが、そんな“可笑しな星”で葛藤する者の歌です。ぜひ！＜Chinozo＞

・Yoru

今回、今まであまり挑戦してこなかった低音域の楽曲だったこともあり、楽曲のコンセプトに自分の声でどうアプローチするか試行錯誤を繰り返しました。今出せる低音域の歌唱を詰め込んだ仕上がりになっているので歌い方にも注目して聴いていただけると嬉しいです！＜Yoru＞

（文＝リアルサウンド編集部）