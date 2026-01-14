昨年12月に現役を引退した元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。2016年に結婚した妻でタレントの丸高愛実（35）について語った。

VTR冒頭、「台本がないと緊張してると思うので、僕が和ませるために来ました〜」と笑顔で手を振った柿谷氏。妻について聞かれると、「サッカー選手としていい時期も苦しかった時期も、とにかくサポートをしてくれ続けたんで、長く19年間もサッカー選手ができたのは奥さんがいたから。本当に感謝しかない」と語った。

しかしスタッフから「奥さまのおかげでサッカーにいい影響が出たことってあります？」と聞かれると、「あ〜、1回もないですね」とキッパリ。続けて「付き合う時に、サッカーに関わらなくていいよって言ったんで。“こういうサポートが良くなかったんかな”とか思われるのも嫌だし」と真意を説明した。

とはいえ「でも点を取って帰って来たら、“昨日の晩ご飯が良かったんじゃない？”って言うてましたけど」と笑わせながら、「（妻の影響で）サッカーの調子が良かったっていうエピソードは、ごめんなさい、ないです」と“謝罪”した。

これを受けて、スタジオにゲスト出演した丸高は「結婚する時に、“サッカーに関しては勝っても負けても愛実のおかげじゃないからね”って結婚したので」と告白。家族ぐるみで付き合いのあるタレント・菊地亜美は、柿谷氏について「凄いパパが何でもやる」といい、夫妻の3人の子供のうち、2人の姉妹には「YouTubeとかで髪の毛の結び方を見てやってあげたり」と明かした。

また菊地は「私たちが“たまには息抜きで飲もうよ”って集まった時に、次の日に二日酔いのサプリとコップに水を入れて置いておいてくれたりとか、凄い優しい」と解説。さらに柿谷氏が子供たちの弁当も作ることが明かされると、丸高は「パパのほうがキャラ弁とかを作ったりするから、“ママじゃなくてパパがいい”って。助かってます」と感謝していた。