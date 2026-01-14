長澤まさみ、結婚発表後インスタ初投稿で“感謝の言葉” 祝福の声が続々「お幸せに」「結婚生活を目一杯楽しんで」
映画監督・福永壮志氏（43）との結婚を元日に発表した俳優・長澤まさみ（38）が14日、自身のインスタグラムを更新。結婚発表後の初投稿で「ありがとう◇謝謝大家◇Thanks a lot◇」（◇＝ハート）と感謝の言葉を記した。
【写真】結婚発表後インスタ初投稿 写真を添え感謝の言葉を伝えた長澤まさみ
長澤は1月1日、所属事務所・東宝芸能の公式サイトを通じて結婚を発表。「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と伝え、「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と心境をつづっていた。
今回の長澤の“感謝の言葉”に、コメント欄には祝福が続々。「お幸せになってくださいね。落ち着いたら手料理写真upしてね」「結婚生活を目一杯楽しんでください」「ますますの活躍と健康を祈ってます」「今までもこれからも…ずっと応援させていただきます」などの声も届いている。
長澤は、1987年6月3日生まれ、静岡県出身。2000年に第5回「東宝シンデレラ」オーディション グランプリ受賞。その後、ドラマ・映画に多数出演。03年『ロボコン』で初主演、同作で第27回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。『世界の中心で、愛をさけぶ』で第28回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞・話題賞など数々の賞を受賞してきた。このほか、『涙そうそう』『モテキ』『海街diary』『コンフィデンスマンJPプリンセス編』『MOTHER マザー』など。
