ロックバンド・サンボマスターの唄とギターを担当する山口隆さんが左手の指を骨折したため、2月23日（月・祝）に予定されていた「サンボマスター全員優勝VICTORY25『全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜』関西地区全員優勝決定戦 GLION ARENA KOBE公演」が延期されることになりました。

この公演は、バンド結成25周年記念ツアーの一環である「関西地区全員優勝決定戦」として開催予定でした。しかし、山口さんは医療機関の診断の結果、演奏が困難であると判断され、公演は延期されることになりました。





振替公演の日程や払い戻しについては、後日サンボマスター公式サイトで案内される予定です。なお、3月1日(日)に予定されている沖縄公演以降については、現時点では予定通り実施される見込みとのことです。山口隆さんをはじめ、サンボマスターのメンバーからもコメントが発表されています。山口さんは「この日を楽しみにしてくださり、この日のために予定を立ててくださったみなさんの事を思うと、なんとかして実現出来ないだろうかという気持ちが今も正直あります」と悔しさをにじませつつも、「1日も早い回復を目指し、またいつものようにライブが出来ることに努めます」と決意を表明しています。山口さんの状態について、ベースの近藤洋一さんは「本人の気迫としては怪我を押してでもライブをやりきりたいという思いが強くありましたが、指の骨折という楽器演奏に密接に関わる怪我ということもあり、メンバー、スタッフで話し合って、何よりも怪我の後遺症など残らぬよう、しっかりと治療に専念する事を最優先にしようと決めました」と説明しています。ドラムの木内泰史さんも、「僕らの第二の故郷、とても大事な場所である神戸のみんなの前で最高のライブをすべく準備していた」と公演延期の残念な思いを伝えつつ、山口さんの現在の状態について「本人は現在、ガッチリ固定された指以外は元気なのでどうぞご心配なく」とファンを安心させました。山口さんは、公演を楽しみにしていたファンに対し、「何よりも何よりも当日ライブを楽しみにしてくださった皆さまに申し訳ない気持ちでいっぱいです。重ねてお詫びいたします。ご迷惑とご心配、ご期待に添えず誠に申し訳ございません」と、謝罪の言葉を述べています。