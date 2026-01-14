Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１４日、静岡・焼津市内での練習をメディアに公開した。

１５日はオフで、１６日から鹿児島キャンプに入る。Ｊ１福岡など複数の練習試合が予定されており、今季から指揮を執る元日本代表ＤＦの槙野智章監督は「チームの成熟度を高めたい。練習試合では結果を出して、勝ちグセをつけたい」と話した。

この日の戦術練習では、新人ＦＷ山崎絢心らに名指しで厳しく言う場面も。「（動き方が）分からなかったら周りに聞くように」と、ピッチ内外でのコミュニケーションの大事さを強調した。

富士市立高から新加入した山崎は、１月５日の始動時から左ウィングバックに入っている。「初めてのポジションで難しい。できないことが多い」と厳しい表情だが、新監督は「高卒ルーキーは苦労した方がいいんです。自分もそうでした」と明るく話した。なかなか試合に絡めない状況でも、野心を持って練習に熱く取り組み、実績を積んで日本代表へと駆け上がった過去がある。

キャンプでは全員が寝食を共にする。「先輩はみんな優しいので、鹿児島ではもっと話しかけるようにしたい」と山崎。指揮官は「聞く力、主張する力をもっと持たないといけない」と、チーム全体の変化を期待していた。（里見 祐司）