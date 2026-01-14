止まらない物価高を意識。2月3日の節分を前に、名古屋のデパートがことしの恵方巻きをお披露目しました。

【写真を見る】｢物価高｣意識し今年は“お値打ち食材”使った恵方巻…ハーフカットも増え 平均価格は去年より30円ほど下がる 松坂屋名古屋店126種類を披露

はみ出るほど具材が入った海鮮巻きに、特大のエビを3尾使った巻き寿司…。松坂屋名古屋店が今年販売する「恵方巻き」をお披露目しました。



全126種類の中でも注目なのが、“お値打ち”を重視した恵方巻きです。

黒毛和牛だけど“細切れより小さな肉”でお値打ちに

ミートデリスギモトでは肉で巻いた「焼肉スタミナ恵方巻」を3480円で販売する一方、黒毛和牛を使用しつつ、“細切れにもならない大きさ”の肉で作ったしぐれ煮の「お値打ち恵方巻」を1404円で販売します。





（西本明日華記者）「お肉のうまみをしっかり感じることができるのはもちろん、しぐれ煮が甘い味付けでとても食べやすいです」

また東鮓本店は、魚の白身やエビでできたおぼろなど、お値打ちな食材で作る「倹約丸かぶり」（740円）を販売。



松坂屋によりますと、お値打ち食材の使用に加え、女性や子どもでも食べきりやすいハーフカットでの販売を増やすことで、今年の恵方巻の平均価格は、去年より30円ほど下がったということです。