西田尚美、電車移動中に“自分自身”に遭遇 車内ショットに「バレないの？」「オーラが隠せてません」の声
【モデルプレス＝2026/01/14】女優の西田尚美が1月14日、自身のInstagramを更新。電車内ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】55歳個性派女優「オーラが隠せてません」電車移動ショット
西田は「昨日電車に乗ったら、私がいました」と、自身が出演している飲料の車内広告の真下に座った電車内ショットを投稿。グレーのニット帽にマスク、黒のコートという冬らしい装いで、両手を頬に当てる姿を披露した。
この投稿には「なんてお茶目な写真」「可愛すぎる偶然」「バレないの？」「遭遇したかった」「オーラが隠せてません」「美しさが隠しきれてない」「笑顔が素敵」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
