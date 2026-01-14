韓国女優・ハン・スア、aespaカリナ＆ITZYリュジンとの沖縄旅へ 水着姿＆満喫ショット披露「変装してないのびっくり」「休暇で日本来てたの？」
【モデルプレス＝2026/01/14】韓国女優のHan Soo-A（ハン・スア）が1月11日、自身のInstagramを更新。4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のカリナ（KARINA）、5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のリュジン（RYUJIN）らと沖縄旅行を満喫する様子を公開した。
【写真】aespaメンバー、スタイル際立つ肌見せ水着姿
この日、スアはカリナ、リュジンと沖縄旅行を満喫する動画を公開。お揃いのTシャツを着用し、3人で宿泊施設にて仲良く戯れる様子を披露している。
また、aespaの公式アカウントでも3人が沖縄で撮影した、歩幅を合わせて歩く水着姿の動画を公開。3人はジャングリア沖縄（JUNGLIA OKINAWA）や沖縄美ら海水族館など、様々な観光名所を訪れており、プールサイドを水着姿で歩く様子も投稿している。
この投稿には「変装してないのびっくり」「癒される」「休暇で日本来てたの？」「撮り方真似したい」「声出た」といった声が寄せられている。
スアは1998年12月12日生まれ、韓国出身。2020年に映画「ラン・ボーイ・ラン」でデビュー。主な出演作はドラマ「ペントハウス」（2020〜2021）、「チアアップ」（2022）、映画「層間騒音」（2025）など。（modelpress編集部）
