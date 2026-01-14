FRUITS ZIPPER月足天音、“じもてぃー”とのカラオケで撮影会になった理由「人気者だね」「オフでもかわいい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/14】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が14日、自身のX（旧Twitter）を更新。カラオケでの“撮影会”写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ふるっぱーメンバー地元で友人から撮られる姿
月足は「年始に、じもてぃーで遊んだとき」と地元の友人との出来事として、カラオケに行った際の微笑ましい様子を投稿した。
「カラオケでFRUITS ZIPPER見つけた瞬間、撮影会になった笑笑」とカラオケで撮影された写真には、月足の所属するFRUITS ZIPPERのポスターが掲示されていたことで、友人たちがスマートフォンを取り出し、即席の「撮影会」が始まった様子が写されている。
この投稿に対して「人気者だね」「オフでもかわいい」「年始休めて良かったね」「私もその撮影会参加したいです」といった声が寄せられた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
