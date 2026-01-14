サッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻、妊娠中の“おうちごはん”公開「すごい品数」「栄養満点で美味しそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/14】モデルの由布菜月が1月13日、自身のInstagramを更新。彩り豊かで栄養バランスの取れた料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】サッカー日本代表の美人妻「すごい品数」おかずズラリ並んだ食卓公開
由布は「昨年末のおうちごはん」と綴り、複数の食卓ショットを投稿。「おでんにハマったり、近場ですが引っ越しがあったので冷凍庫の整理をしたりしてました」と振り返り、冷しゃぶサラダ、サバの塩焼き、カボチャの煮物、お浸し、冷奴、目玉焼き、納豆、お味噌汁など、主菜から副菜までバランスよく並ぶ定食スタイルの献立をはじめ、計6食分の手作り料理を披露した。いずれも品数が多く、健康を意識した食生活がうかがえる内容となっている。
この投稿には「すごい品数」「栄養満点で美味しそう」「料理上手で尊敬」「完璧な食卓」「冷凍庫整理でこのクオリティはすごい」「見習いたい」といった反響が寄せられている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月10日に自身のInstagramにて第1子妊娠を発表している。 （modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】サッカー日本代表の美人妻「すごい品数」おかずズラリ並んだ食卓公開
◆妊娠中・由布菜月、栄養満点な「昨年末のおうちごはん」公開
由布は「昨年末のおうちごはん」と綴り、複数の食卓ショットを投稿。「おでんにハマったり、近場ですが引っ越しがあったので冷凍庫の整理をしたりしてました」と振り返り、冷しゃぶサラダ、サバの塩焼き、カボチャの煮物、お浸し、冷奴、目玉焼き、納豆、お味噌汁など、主菜から副菜までバランスよく並ぶ定食スタイルの献立をはじめ、計6食分の手作り料理を披露した。いずれも品数が多く、健康を意識した食生活がうかがえる内容となっている。
◆由布菜月の投稿に反響
この投稿には「すごい品数」「栄養満点で美味しそう」「料理上手で尊敬」「完璧な食卓」「冷凍庫整理でこのクオリティはすごい」「見習いたい」といった反響が寄せられている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月10日に自身のInstagramにて第1子妊娠を発表している。 （modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】