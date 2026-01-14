“他力突破”の韓国と対照的…日本の完勝＆首位突破に「韓日の差はもう埋まらないのか」【U-23アジアカップ】

他力での突破だった韓国とは対照的に、日本がグループ首位で2026年アジアサッカー連盟（AFC）U-23アジアカップの準々決勝進出を決めた。

日本は1月14日、サウジアラビアで行われたグループリーグ第3節で、カタールを2-0で下した。グループリーグ全試合を無失点（10得点）で終え、B組1位として危なげなく8強進出を確定させた。

【写真】「韓国はライバルではない！」日本の大勝に驚愕

試合は日本の一方的な展開だった。シュート数は22本（枠内7本）を記録し、カタールを圧倒した。一方のカタールはシュート1本（枠内0本）に抑え込まれた。

前半30分、日本が先制点を挙げた。右サイドから小泉佳絃が上げたクロスを、古谷柊介がヘディングで決めた。追加点も日本が奪った。後半35分、カタールGKのパスミスを佐藤龍之介が奪い、冷静なシュートでゴールネットを揺らした。

その後も日本は攻撃の手を緩めなかった。後半39分の川合徳孟のシュートはGKに阻まれ、後半アディショナルタイムの嶋本悠大の決定機はゴール上に外れた。試合は日本の2-0完勝で終了した。

（画像＝U-23アジアカップ公式X）

今大会で日本は、21歳以下（U-21）の選手を中心にメンバーを構成している。2年後に控える2028年ロサンゼルス五輪を見据えた編成だ。それでも、シリア戦での5-0勝利、アラブ首長国連邦戦での3-0勝利により早々に準々決勝進出を決め、最終戦も制してグループ首位を確保した。

さらに、日本はカタール戦で8人を入れ替える大幅なローテーションを行いながらも、好結果を残した。日本は準々決勝でA組2位のヨルダンと対戦する。

一方、イ・ミンソン監督率いる韓国は、グループリーグ第3節でウズベキスタンに0-2で敗れた。イランと0-0で引き分け、レバノンに4-2で勝利して1勝1分としており、引き分けでも8強進出が可能だったが、1点も奪えず精彩を欠いた敗戦となった。

同時刻に行われた同じグループの試合で、レバノンがイランを1-0で下したため、韓国は他力ながらC組2位で準々決勝進出を果たした。

日本と韓国の対照的な結果が際立つグループリーグとなった。

（記事提供＝OSEN）