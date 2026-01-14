ゲイの男性がひとつ屋根の下で恋人探し　韓国恋愛リアリティ『ボクらの恋愛シェアハウス4』が配信へ

韓国の恋愛リアリティ『ボクらの恋愛シェアハウス〜Boys Love ∞(アンリミテッド)』が戻ってくる。

韓国配信サービス「Wavve」は1月23日より、『ボクらの恋愛シェアハウス4〜Boys Love ∞(アンリミテッド)』を公開する。

【画像】レズビアン版『ボクらの恋愛シェアハウス』

韓国で初めて性的マイノリティの恋愛を真正面から描き、熱狂的な支持を集めてきた同番組。2022年に初公開されると大きな社会的反響を呼び、最新話が配信される度にWavveのバラエティ部門で1位を記録。さらにアメリカ、日本、カナダ、メキシコ、タイ、インドネシア、フィリピンなどでも長期間1位を獲得していた。

今回のシーズン4では、「本当の感情の物語」という原点をさらに深く掘り下げ、より魅力的な男性たちが繰り広げる激しい恋の争奪戦と、刺激度の高い感情のうねりを描き出す予定だという。

（画像＝Wavve）

あわせて公開されたティザーポスターでは、「His Heart, His Man」というフレーズとともに、自分の胸に相手の手を置いたり、互いの指が“縁の糸”で結ばれているように表現された男性たちのときめく瞬間が収められ、視線を釘付けにする。

制作陣は「出演者たちが自分の感情に、より正直になれる特別な仕掛けを用意した。これまでのシーズン以上に、ドラマチックなロマンスと予測不能な展開を楽しめるはずだ」とコメントしている。