祇園辻利のバレンタイン特集2026、大人のための極上抹茶ショコラ

1860年創業の老舗・祇園辻利が、2026年のバレンタインに向けて特別な抹茶ショコラを揃えたオンライン限定特集をスタート。京都・祇園の茶舗ならではの上質な抹茶を贅沢に使用し、味わい・香り・余韻まで計算された“大人のご褒美ショコラ”が勢ぞろいします。一粒ずつ丁寧に味わいたい逸品は、大切な人への贈り物はもちろん、自分を労わる時間にもぴったり。年に一度の特別な甘美を楽しんで♡

即完伝説のプレミアムショコラ

バレンタイン限定で登場する「ショコラキューブプレミアム」は、かつて即完売を繰り返した幻の逸品。

抹茶とほうじ茶、それぞれの個性を最大限に引き出した2粒は、まるでフルコースのような満足感をもたらします。

ショコラキューブプレミアム



価格:5,300円(税込・送料込み)

商品容量:ショコラキューブ抹茶×1個、ショコラキューブほうじ茶×1個

販売場所:オンラインショップ

大人の感性を刺激する抹茶ショコラ

価格:3,240円(税込)6個入

日本酒や柚子と抹茶を合わせた「CHOCOLATIVRE(ショコライーヴル)」は、奥行きのある味わいが魅力。

ショコラムー

価格:1,782円(税込)6個入

がとーぶぶチョコクランチ

価格:1,188円(税込)10個入

抹茶もちショコラ

価格:1,404円(税込)5個入

宝石のように輝く金箔入り「ショコラムー」、ザクザク食感が楽しい「がとーぶぶチョコクランチ」、とろける口どけの「抹茶もちショコラ」など、個性豊かなラインナップが揃います。

いずれも祇園辻利・茶寮都路里直営店、オンラインショップにて販売。

抹茶を極めたテリーヌと焼き菓子

価格:5,940円(税込)1本

抹茶本来の旨みを閉じ込めた「抹茶テリーヌプレミアム」は、温度変化で異なる表情を楽しめる逸品。

価格:5,940円(税込)各ハーフ1本

価格:2,268円(税込)6個入

抹茶とほうじ茶を食べ比べできる「テリーヌプレミアム抹茶・ほうじ茶」や、米粉で焼き上げた和フィナンシェもバレンタイン限定で登場します。

販売はオンラインショップおよび一部直営店。

特別な甘さで心満たすバレンタイン

祇園辻利のバレンタインショコラは、味わうたびに心がほどける特別な存在。職人の技と上質な抹茶が織りなす8品は、贈る人の想いまで丁寧に包み込みます。

さらに1月14日(水)から2月8日(日)までの期間中、5,300円以上購入でグリーンティー20g×2袋のプレゼントキャンペーンも実施。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪